Россиян обнадежили по вопросу роста цен

Министр финансов России Антон Силуанов дал прогноз о снижении уровня инфляции и безработицы к концу 2021 года. Видеозапись лекции выложена на сайте Финансового университета.

По сообщению главы Минфина, сейчас инфляция в стране составляет 5-6 процентов, но есть вероятность ее снижения к декабрю. Это может означать замедление роста цен.

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«Инфляция оторвалась от таргетируемых показателей, если смотреть март к марту. Мы видим, что она стремится к понижению. И к концу года ожидаем выход на четыре процента», — пояснил министр.

Подобная тенденция, добавил Силуанов, наблюдается и с уровнем безработицы по стране — от более чем пятипроцентного значения сейчас правительство планирует прийти в конце года к докризисным показателям. К началу пандемии, по данным Минтруда, уровень безработицы составлял порядка 4,7 процента.

По результатам апрельского опроса агентства «Инфом» по заказу Центробанка, ощущаемая населением инфляция значительно выше официальной и составляет около 14,5 процента. В конце апреля ЦБ повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до пяти процентов годовых.