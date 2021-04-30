В российском военкомате задали призывникам вопросы о революции и коррупционерах

В Красноярске в районном военкомате призывникам раздали психологические тесты, в которых просили ответить на вопросы об общественном устройстве России, участии несовершеннолетних в митингах и том, что делать с коррупционерами во власти, сообщает «Тайга.инфо».

В частности, в тесте значились вопросы: «Считаете ли вы, что если по возрасту молодые люди не могут участвовать в выборах, то допустимо их участие в силовых протестных акциях?», «Считаете ли вы, что коррупционеров в органах власти нужно не судить, а не линчевать?», «Считаете ли вы, что выборами в России ничего не решить?», «Можно ли надеяться, что революционная смена власти немедленно приведет к повышению уровня жизни российских граждан?».

В другом блоке призывнику предлагалось ответить на вопросы: «Распространяли ли вы когда-либо призывы к выходу на массовые акции протеста?», «Вы посещаете анонимные сети?», «Если митинг из мирного перейдет в разряд агрессивного, останетесь ли вы в рядах митингующих?», «Общение в социальных сетях существенно изменило ваш взгляд на внутреннюю политику в стране?».

Призывнику, обратившему внимание на такой тест, психиатр военкомата пояснил, что «спустили тестирования нового образца».

Весенний призыв на военную службу в России начался с 1 апреля.

Ранее полковник в запасе рассказал, что самым популярным способом уклониться от службы в российской армии считается взятка военкому или члену медкомиссии. В таком случае призывнику выдавали военный билет с присвоенной категорией негодности.