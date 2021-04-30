Украина пообещала проверить высланных из Чехии российских дипломатов

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов пообещал инициировать проверку высланных из Чехии российских дипломатов на причастность к вооруженному конфликту в Донбассе. Сообщение об этом появилось на его странице в Twitter.

По словам чиновника, сотрудники посольства могли быть координаторами «спецоперации» по взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а также участвовать в войне на юго-востоке Украины. Он подчеркнул, что накануне имена российских дипломатов были опубликованы в украинских СМИ и переданы непосредственно в офис генпрокурора.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил высланных из России чешских дипломатов работать в диппредставительстве Чехии в Киеве. Он также поддержал все обвинения Праги и назвал действия Москвы в отношении республики злонамеренными.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Взрыв произошел 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва до сих пор оставалась неизвестной; по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих. Кроме того, 3 декабря того же года во Врбетице произошел второй взрыв на складе, где тоже хранилось более десяти тонн взрывчатых веществ.