Украина пригласила в Киев высланных из России чешских дипломатов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком пригласил для работы в посольство республики в Киеве высланных из России чешских дипломатов. Сообщение об этом появилось на странице главы украинского ведомства в Twitter.

По его словам, такой шаг будет способствовать усилению чешской дипломатической миссии, позволит углубить сотрудничество двух стран. В сообщении министр также поддержал обвинения Праги против Москвы в связи со скандалом из-за взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. «Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. (...) Стоим бок о бок с чешскими друзьями», — написал Кулеба.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, связаны со взрывами во Врбетице. Также Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители спецслужб республики считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Позже президент Чехии Милош Земан назвал меры по обоюдной высылке дипломатов взаимным каннибализмом и посетовал на грядущее снижение качества работы посольств. «Не было никакого повода для их высылки. И это как раз пример того, что я называю каннибализацией посольств, которая может вести к тому, что там действительно останутся лишь посол и шофер», — сказал глава государства.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.