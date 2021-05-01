В центре Москвы задержали «Чебурашку»

Неизвестного, одетого в костюм персонажа советского мультфильма Чебурашки, задержали во время первомайской демонстрации КПРФ в центре Москвы. Видео задержания опубликовано в Telegram-канале URA.RU.

Задержанный объяснил, что пришел на традиционный первомайский митинг, чтобы поздравить депутата государственной думы Валерия Рашкина. Он закричал «Чебурашкин!» и поднял вверх маленькую игрушку Чебурашки перед задержанием.

Сторонники депутата обвинили мужчину в провокациях. «К нам он отношения не имеет. Нам клоуны не нужны!» — сопроводили задержание их комментарии.

20 апреля сообщалось, что власти Москвы отказали в проведении митингов 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Первый отказ поступил представителям КПРФ, которые хотели 1 мая провести публичное мероприятие в форме демонстраций с 12:00 до 13:00 от Калужской площади до Театральной площади и митинга с 13:00 до 16:00 в Театральном проезде с количеством участников до 4500 человек.