Нового Хабиба посчитали недостойным соперником для ветерана UFC

Менеджер американского бойца смешанного стиля (MMA) Ника Диаса Кевин Мубенга прокомментировал слухи относительно возможного поединка со шведом Хамзатом Чимаевым. Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter.

Представитель 37-летнего ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что Чимаев, также известный как Новый Хабиб, пока не достоин поединка с Диасом. «Он перспективный спортсмен, но пока не заслужил мегабоя с Ником. Поэтому давайте покончим с этим слухом», — заявил Мубенга.

Менеджер Чимаева Али Абдель-Азиз также выступил против возможного противостояния. По мнению представителя шведского бойца время Диаса уже прошло, а организация такого поединка стала бы преступлением. Ранее он сообщал о готовности Чимаева к возвращению летом.

Чимаев — уроженец Чечни. На его счету девять побед в девяти поединках. Три из них он одержал в рамках UFC за 66 дней, установив рекорд промоушена.