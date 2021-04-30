Названы возможные соперники Нового Хабиба

Менеджер шведского бойца смешанного стиля (MMA) Хамзата Чимаева Али Абдель-Азиз назвал имена возможных соперников спортсмена. Интервью с представителем шведа опубликовано в YouTube-канале ESPN MMA.

Абдель-Азиз скептически отнесся к слухам о возможном противостоянии 26-летнего Чимаева с американцем Ником Диасом. Менеджер отметил, что было бы преступлением сталкивать в октагоне Нового Хабиба и 37-летнего ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Ничего не имею против Ника, он многого достиг в MMA. Но давать ему бой против одного из самых перспективных ребят? Это было бы неправильно», — заметил Абдель-Азиз.

«Есть парень, который утверждает, что размажет Чимаева. Это Нил Магни. Еще есть Робби Лоулер. И Колби Ковингтон... Почему нет?» — добавил Абдель-Азиз.

25 марта Абдель-Азиз заявил, что Чимаев вернется к выступлениям в UFC в июле. Сам спортсмен объявил о возобновлении карьеры двумя днями ранее. Решение об уходе из MMA было связано с проблемами со здоровьем после перенесенного коронавируса. Чимаев был готов закончить со спортом, но с бойцом связался глава Чечни Рамзан Кадыров и убедил его продолжить выступления.

Чимаев — уроженец Чечни. На его счету девять побед в девяти поединках. Ему принадлежит рекорд UFC — Чимаев провел три поединка за 66 дней.