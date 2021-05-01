Российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Забиту Магомедшарипову проведут операцию. Об этом сообщает ТАСС.

В команде спортсмена заявили, что после вмешательства будет принято окончательное решение относительно продолжения выступлений. Ранее сообщалось, что Магомедшарипов задумался об уходе из MMA.

Он не выступал с ноября 2019-го. Россиянин мог выступить на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в августе. Однако его соперник Яир Родригес снялся с поединка. На фоне паузы в выступлениях Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC.

В ноябре 2019-го спортсмен одержал победу в главном бою турнира UFC в Москве. Россиянин оказался сильнее американца Келвина Кэттара.

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