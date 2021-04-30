Магомедшарипов задумался об уходе из MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов может завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства заявил, что Магомедшарипов «с высокой долей вероятности» не вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). При этом представители спортсмена говорят о возможном поединке с его участием уже летом 2021 года.

26 апреля стало известно, что Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC. В последний раз россиянин выступал под эгидой организации еще в ноябре 2019-го. Тогда он победил американца Келвина Кэттара. В августе 2020-го должен был состояться поединок Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса. Однако бой сорвался по причине травмы соперника россиянина.

В активе Магомедшарипова 18 побед при единственном поражении.