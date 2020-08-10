Снявшийся с боя соперник Магомедшарипова продолжил издеваться над ним

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Снявшийся с поединка с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Забитом Магомедшариповым мексиканец Яир Родригес продолжил издеваться над россиянином в сети. Новая публикация доступна в Instagram спортсмена.

Родригес поделился роликом, который создал один из фанатов. На видео лицо Магомедшарипова пририсовано к телу собаки, а сидящий рядом музыкант с лицом мексиканца отбивает ритм в барабан и заставляет пса танцевать. «Почему ты заблокировал меня?» — подписал публикацию соперник россиянина.

7 августа Родригес поиздевался над требованиями Магомедшарипова к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Мексиканец назвал россиянина «маленькой собачонкой» и призвал ждать боя с ним.

6 августа Магомедшарипов обратился с требованием к UFC организовать ему титульный бой с действующим чемпионом Александром Волкановски после того, как поединок с Родригесом сорвался из-за травмы мексиканца. Волкановски заявил, что не намерен выходить на замену.

В активе Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в ММА. До перехода в UFC он выступал в Absolute Championship Berkut (ACB).