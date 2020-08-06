Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона

Российский боец смешанного стиля (UFC) Забит Магомедшарипов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потребовав титульного поединка с действующим обладателем пояса Александром Волкановски из Австралии. Пост доступен в Instagram-аккаунте россиянина.

Магомедшарипов заявил, что поединок, дающий право на титульное противостояние, он «выиграл без боя», имея в виду травму соперника Яира Родригеса. 29-летний российский боец посчитал, что именно он достоит чемпионского боя, и добавил, что уважает Волкановски и готов предоставить ему время до осени. Магомедшарипов также обратился к матчмейкерам UFC и главе промоушена Дэйне Уайту со словами: «Я следующий».

5 августа боец обратился к Волкановски и бросил ему вызов. В ответ на это австралиец заявил, что не станет заменять выбывшего Родригеса.

Бой с участием россиянина находится на грани срыва. Изначально планировалось, что Родригес и Магомедшарипов возглавят турнир UFC 29 августа.

На счету спортсмена 18 побед и одно поражение. До перехода в UFC он выступал в ACB.