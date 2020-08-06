Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок. Россиянин оставил комментарий в Instagram.

«Давно заслуживает», — написал 31-летний Нурмагомедов в секции комментариев под постом Магомедшарипова с обращением к UFC.

В более позднем посте Магомедшарипов уже критикует организацию и призывает UFC «прекратить игры». Россиянин недоволен возможным срывом поединка на турнире 29 августа и подчеркивает, что готов к схватке с действующим чемпионом в полулегком весе — Александром Волкановски.

Австралийский боец уже отреагировал на готовность Магомедшарипова с ним подраться. Он подчеркнул, что не намерен выступать 29 августа, так как не является бойцом на замену. Первоначально с россиянином должен был биться Яир Родригес. Однако последний получил травму и снялся с боя.

В активе Магомедшарипова 18 побед при единственном поражении. Нурмагомедов — обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе и второй в рейтинге лучших бойцов организации.