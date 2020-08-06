Магомедшарипов призвал UFC «прекратить игры»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов снова обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсмена.

Магомедшарипов раскритиковал промоушен за проблемы в организации его поединка 29 августа. «Хватит играть со мной в игры! Мне нужен титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы выполните свое обещание?» — написал россиянин.

До этого 29-летний Магомедшарипов обратился к действующему чемпиону промоушена в полулегком весе Александру Волкановскому, бросив ему вызов. Россиянин отметил, что готов подождать боя до осени. Он также потребовал UFC предоставить ему титульный бой.

5 августа Магомедшарипов впервые обратился к Волкановски после того, как бой россиянина оказался под угрозой срыва. Действующий чемпион уклонился от предложения отечественного спортсмена, подчеркнув, что не выходит на замены.

Магомедшарипов лишился соперника в главном бою турнира UFC 29 августа. Изначально планировалось, что с россиянином побьется Яир Родригес.