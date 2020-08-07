Снявшийся с боя соперник Магомедшарипова поиздевался над его требованиями к UFC

Снявшийся с поединка с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Забитом Магомедшариповым мексиканец Яир Родригес в Instagram поиздевался над его требованиями к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Родригес написал, что россиянин должен ждать боя с ним, и предложил встретиться в октагоне в октябре или ноябре. «Скоро попробуешь на вкус мои большие мексиканские яйца. Жди меня, как маленькая собачонка, коей ты и являешься. Язык наружу, и умоляй», — заявил он.

6 августа Магомедшарипов обратился с требованием к UFC организовать ему титульный бой с действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски на турнире 29 августа. В ответ австралийский боец заявил, что не намерен выходить на замену. Первоначально с россиянином должен был драться Родригес, однако он получил травму и снялся с боя.

В активе Магомедшарипова 18 побед при единственном поражении. До перехода в UFC он выступал в Absolute Championship Berkut (ACB).