Магомедшарипова исключили из рейтинга UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга дивизиона полулегкого веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Магомедшарипов выбыл из списка лучших 15 бойцов дивизиона. В последний раз российский боец выходил в октагон в ноябре 2019-го.

В августе 2020-го россиянин должен был драться с Яиром Родригесом. Однако поединок сорвался по причине травмы мексиканца. В январе 2021-го UFC попытался снова организовать поединок между бойцами и потерпел неудачу.

В ноябре 2019-го на турнире в Москве Магомедшарипов одолел Келвина Кэттара в главном поединке ивента. Россиянин одержал шестую победу подряд в рамках UFC.

Всего на счету Магомедшарипова 18 побед при единственном поражении.