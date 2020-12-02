Корейский Зомби захотел подраться с российским бойцом UFC Магомедшариповым

Боец смешанного стиля (ММА) Чан Сун Джун, известный как Корейский Зомби, захотел подраться с россиянином Забитом Магомедшариповым. Об этом сообщает MMAJunkie.

«Это бой, который приблизит меня к титульному», — заявил кореец. Он подчеркнул, что хотел бы доказать, что способен выступать на высшем уровне.

Также боец понадеялся, что поединок с Магомедшариповым будет интересен фанатам. «Забит и я — артисты, и очень конкурентоспособны», — подчеркнул он. Кореец добавил, что хотел бы провести бой в 2021 году.

13 ноября сообщалось, что поединок с участием Магомедшарипова возглавит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой пройдет в январе 2021 года, соперник пока неизвестен.

Магомедшарипов ни разу не уступал в рамках UFC. На его счету шесть побед в шести поединках в промоушене. Всего в карьере он одержал 18 побед при единственном поражении.

На счету корейца 22 поединка в ММА, 16 побед и шесть поражений. В последнем бое под эгидой UFC в октябре этого года он проиграл американцу Брайану Ортеге.