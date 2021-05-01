Бывшая девушка-боец UFC снялась в бикини у бассейна и восхитила фанатов

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала откровенные снимки в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

27-летняя Ванзант снялась у бассейна в бикини. Пост восхитил фанатов спортсменки: менее, чем за три часа публикация набрала более 37 тысяч лайков.

Фото опубликовано @paigevanzant

Ванзант известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсменка регулярно публикует откровенные снимки. В частности, 24 апреля американка предстала перед фанатами в полупрозрачном белье.

В августе 2020-го Ванзант присоединилась к промоушену Bare Knuckle FC. Она проиграла в своем дебютном поединке на голых кулаках американке Бритэн Харт.