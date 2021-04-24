Девушка-боец MMA снялась в полупрозрачном белье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант снялась в полупрозрачном белье. Пост доступен в Instagram спортсменки.

27-летняя американка предстала перед подписчиками в полупрозрачном боди. Публикация набрала более 130 тысяч лайков за сутки.

Фото опубликовано @paigevanzant

Ванзант известна публикациями откровенных фото. 5 апреля американка снялась в платье с вырезом. Некоторые пользователи не одобряют поведение Ванзант, полагая, что она не уделяет достаточно внимания к спорту.

В феврале Ванзант впервые выступила на турнире по боям на голых кулаках. Она проиграла соотечественнице Бриттен Харт судейским решением. До этого Ванзант выступала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).