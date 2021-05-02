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Пьяный россиянин на Porsche въехал в СИЗО

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Екатеринбурге пьяный россиянин на люксовом автомобиле марки Porsche въехал в здание СИЗО. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. Водитель будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»).

«Не справился с управлением, допустил наезд на здание СИЗО. Водителя освидетельствовали. Установлено состояние опьянения, составлен протокол по делу об административном правонарушении», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об инициативе фракции ЛДПР внести в Госдуму законопроект о конфискации машин нарушителей.

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