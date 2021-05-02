Белоруссия задумала построить свой грузовой терминал в российском порту

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о планах страны построить свой грузовой терминал в российском порту в интервью телеканалу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

Как рассказал Головченко, белорусские власти определили категории товаров, в случае с которыми использование российских портов может быть экономически целесообразно. «Поэтому мы прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах», — сказал он. Однако важно, чтобы это не нанесло экономике предприятий с точки зрения логистики, отметил белорусский премьер.

По словам политика, Россия выразила готовность подобрать возможные участки для строительства терминала, которые будут соответствовать требованиям Белоруссии. «Если они нас устроят, то мы очень позитивно смотрим на вариант реализации такого инвестиционного проекта по созданию собственных портовых терминалов в РФ», — отметил Головченко. Это дает определенную гарантию, что белорусские грузы не застрянут по дороге, подчеркнул он.

В этой же беседе Головченко рассказал, что поставки российской нефти на белорусские НПЗ идут в штатном режиме по контрактам. Он уточнил, что санкции США на поставки нефти не влияют.