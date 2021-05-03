Бывшего соперника Ломаченко заподозрили в жестоком убийстве девушки

Боксера из Пуэрто-Рико Феликса Вердехо, бывшего соперника Василия Ломаченко, заподозрили в жестком убийстве своей девушки Кейшли Родригес. Об этом сообщает The Guardian.

Предположительно, жертва была беременна от спортсмена. По версии следствия, боксер ударил подругу по лицу, после чего ввел ей неизвестное вещество. Затем Вердехо привязал груз к ногам Родригес и сбросил ее с моста. Инцидент произошел в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане.

Тело девушки нашли спустя несколько дней после исчезновения. Вердехо сдался полиции, но отказался от сотрудничества со следствием.

На профессиональной уровне Вердехо, выступающий в легком весе, провел 29 боев. Спортсмен выиграл 27 боев и потерпел два поражения. Пуэрториканец — бывший соперник Ломаченко. Он уступил украинцу в четвертьфинале Олимпиады-2012 в Лондоне. Ломаченко в итоге стал победителем Игр.