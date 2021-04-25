Ломаченко назвал дату ближайшего боя и имя соперника

Украинский боксер Василий Ломаченко анонсировал дату ближайшего боя и назвал имя соперника. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Выступающий в легкой весовой категории спортсмен 26 июля встретится с японцем Масаеси Накатани. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Будут ли допущены на бой зрители, не уточняется.

18 октября 2020 года Ломаченко проиграл судейским решением американцу Теофимо Лопесу. На кону стояли чемпионские пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

На счету 32-летнего Ломаченко 14 побед, из которых 10 нокаутом, и два поражения. Накатани выиграл 21 бой из 21, 16 побед он одержал нокаутом.