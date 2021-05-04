В Госдуме назвали последствия скандала с российским флагом на ЧМ по шашкам

Депутат Госдумы Игорь Лебедев назвал последствия скандала со снятием флага во время матча за звание чемпиона мира в Польше. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Если бы мы нашли этих чиновников... Хотя мы прекрасно знаем, кто это. Да еще если бы их наказали, то, возможно, ситуация была бы другой. Но мы их покрываем, а нас за это будут иметь во всех соревнованиях», — заявил Лебедев. Он посчитал, что россиянка Тамара Тансыккужина доказала, что победа в спорте достигается исключительно спортивными качествами, а не политическими.

3 мая Тансыккужина выиграла чемпионат мира, переиграв в решающем раунде Наталью Садовскую. Победитель определился на тай-брейке. После девяти раундов противостояния счет был равным: 54:54. Далее вничью завершились две партии в быстрые шашки и три партии в блиц, в четвертой партии в блиц Тансыккужина одержала победу.

Во время раунда между Тансыккужиной и Садовской, проходившего 27 апреля, бывший президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий убрал наклейку с флагом России, а затем удалил и триколор во время матча. Позднее президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за случившееся.