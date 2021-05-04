Диетолог раскрыла способ не прибавить в весе за праздники

Диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха рассказала о том, как не прибавить в весе за праздники. Свой способ она раскрыла РИА Новости.

В первую очередь она отметила, что во время праздников важно не переедать и стараться придерживаться здорового питания. «Обычно на каникулах мы можем позволить себе около 20 процентов "нездоровой" еды в виде выпечки, сладостей, жирных лакомств. Однако лучше не увлекаться таким питанием, а по завершении праздников — максимально нормализовать питание», — порекомендовала Макуха.

Чтобы не переедать, необходимо соблюдать питьевой режим. Диетолог посоветовала выпивать около двух литров воды в день. При этом стакан воды перед едой поможет лучше контролировать аппетит.

По словам Макухи, начинать прием пищи лучше всего с овощей. Они не содержат много клетчатки, позволяют почувствовать сытость и предотвращают переедание.

«Конечно, никто не застрахован от случайных или даже запланированных перееданий, особенно в праздничные дни», — отметила диетолог. По ее мнению, после подобных «срывов» полезно устраивать один или два разгрузочных дня, после чего нужно возвращаться к режиму здорового питания.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная поделилась способами избежать переедания во время майских праздников. По ее словам, праздничный стол не должен быть перегружен жирными и мясными блюдами. Она посоветовала разбавлять меню салатами, овощами, фруктами, зеленью и крупами.