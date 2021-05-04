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В Госдуме захотели запретить избираться членам экстремистских групп

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий избираться в парламентам лицам, которые причастны к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в базе данных нижней палаты парламента.

Соответствующие изменения планируется внести в закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания». Предполагается, что согласно новым правилам, граждане, которые так или иначе причастны к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими, не смогут участвовать в выборах.

Как отмечается в пояснительной записке, новое ограничение затронет лиц, выступающих руководителями, членами коллегиального руководящего органа, заместителями руководителя, руководителями структурного подразделения и заместителями руководителя структурного подразделения. Также они коснутся тех, кто является членом, участником, работником или иным лицом, связанным с подобными организациями.

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