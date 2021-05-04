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В России отключился от сети «энергоблок будущего»

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции (АЭС) с реактором на быстрых нейтронах БН-800, известный как «энергоблок будущего», отключен автоматикой, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Росэнергоатом».

«Четвертого мая 2021 года в 13:45 местного времени (11:45 московского времени) действием автоматики по штатному алгоритму отключен от сети энергоблок №4. Причины отключения энергоблока выясняются», — заявил оператор всех российских АЭС.

«Росэнергоатом» добавил, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации не наблюдается.

Ранее четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключался в марте.

Первая серийная партия МОКС-топлива (Mixed-Oxide Fuel) в реактор БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС в Свердловской области была загружена в январе 2020 года.

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