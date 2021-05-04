Прилучный рассказал о перенесенном сердечном приступе при разводе с Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный рассказал, что перенес сердечный приступ при разводе с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Он отметил, что два года назад брался за любые проекты и довел себя этим до истощения, пишет StarHit.

Прилучный сообщил, что в то время он много снимался, выходил на работу с температурой, благодаря чему заболел и получил «какую-то проблему с легкими».

«Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало», — вспомнил артист.

По его словам, сердечный приступ произошел из-за большой нагрузки. Он много работал, чтобы выплачивать кредиты, ипотеку, обеспечивать семью. Актер отметил, что после расставания с Муцениеце не берет больше одного проекта за раз.

Ранее Прилучный рассказал правду об отношениях с бывшей женой. Он сообщил, что до того, как супруги развелись, они не жили вместе уже год. Пара до последнего пыталась не допустить семейного краха и боролась за счастье, в том числе ради общих детей, однако в итоге супруги поняли, что это невозможно.