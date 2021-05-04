Туктамышева попала на обложку журнала

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева попала на обложку майского номера журнала «Собака». Об этом сообщается на сайте издания.

На страницах номера читателям предлагается ознакомиться с интервью со спортсменкой. Также 24-летняя Туктамышева приняла участие в фотосессии для издания.

В марте Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналистка Елена Вайцеховская назвала наряд спортсменки на показательных выступлениях «сексуальным до неприличия».

Туктамышева завоевала широкую популярность благодаря выступлению на Гран-при Канады в ноябре 2018-го. Тогда россиянка предстала перед зрителями в образе стюардессы и исполнила стриптиз, оставшись к концу проката в одном бюстгальтере.

Туктамышева выигрывала золото чемпионата мира в 2015 году. В том же году она завоевала главный приз на чемпионате Европы.

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