Россиянам пообещали доступную телемедицину: до конца года каждая пятая поликлиника будет предоставлять гражданам электронные сервисы на госуслугах, в числе которых будут телемедицинские консультации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минздрав.

Исполнительный директор Союза пациентов и пациентских организаций Денис Беляков заявил, что благодаря телемедицине врачи из регионов всегда могут оперативно связаться с врачами-экспертами из федеральных центров.

Председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ) Екатерина Захарова сообщила, что иногда редкие диагнозы врачи не могут поставить годами. Так, пациенты с болезнью Гоше, болезнью Ниманна-Пика типа С, болезнями Фабри и Помпе в некоторых случаях ждали постановки диагноза несколько лет. По ее словам, телемедицина может повысить оперативность, однако к телемедицинским консультациям следует обязательно привлекать генетиков.

«Важны консультации не только по терапии, а также по генетическим рискам и профилактике редких заболеваний», — сказала Захарова. В заключение она обратила внимание на необходимость онлайн-приемов жителей малых городов, которым нелегко добираться к врачам узкой специальности.

3 апреля 2020 года, на фоне увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве, начал работать телемедицинский центр. За этот период его специалисты провели более миллиона консультаций. Пациенты могут ознакомиться с заключениями по итогам онлайн консультаций в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».