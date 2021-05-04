Раскрыты детали противозаконной вечеринки украинских туристов в турецком отеле

Сотрудница пятизвездочного отеля в турецком городе Манавгате по имени Оксана раскрыла подробности резонансной вечеринки с участием украинских туристов, из-за которой гостиницу закрыли. Ее историю публикует «Страна.UA».

По словам Оксаны, в закрывшемся после противозаконного мероприятия отеле отдыхали в основном украинцы и россияне. В минувшее воскресенье они праздновали Пасху. «В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок», — описала она произошедшее.

Праздничный обед снял на видео аниматор с Украины, работавший в другом отеле и проникший на праздник под видом постояльца. Оксана нашла несколько объяснений его поступку: «Одни говорят, что раньше он работал в этом отеле, его уволили, и он сделал это в отместку, другие — что его "заслала" конкурирующая гостиница снять компромат».

Сотрудница отеля отметила, что видео вызвало резонанс и разгневало турок. «Шухер большой, съехались люди из министерств здравоохранения, а также молодежи и спорта, губернатор Анталии», — объяснила она. При этом местных жителей крайне возмутило то, что из-за строгих карантинных ограничений они могут выйти на улицу только до ближайшего магазина, а иностранцы якобы устраивают алкогольные вечеринки.

«Говорят, что закрытие отеля — это такая показательная акция устрашения, чтобы другие насторожились. Ведь в остальных отелях тоже проходят вечеринки без масок», — заключила Оксана.

О том, что отель в турецком городе Манавгат закрыли из-за вечеринки украинских туристов, устроенной на фоне действующих в стране коронавирусных ограничений, сообщалось ранее во вторник, 4 мая. Отмечалось, что на мероприятии, которое организовали по случаю празднования Пасхи, не соблюдались социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение коронавируса.

При этом с 7 мая Турция намерена ужесточить локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, корма для животных, средства гигиены, а также косметические средства за исключением парфюмерии и декоративной косметики. В настоящее время в Турции уже действуют ограничения, согласно которым местные жители не должны покидать дома, кроме некоторых исключений, например, покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.



