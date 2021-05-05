Белорусский призер Олимпиады объяснил голодовку

Серебряный олимпийский призер по легкой атлетике, белорус Андрей Кравченко объяснил голодовку в знак солидарности с политзаключенными. Его слова приводит Tribuna.

«Я хочу людям показать, что такое голодовка. От людей, которые сидят в тюрьмах, вообще ничего не остается», — заявил спортсмен. Он добавил, что не хочет молчать о политических проблемах в Белоруссии, и обратил внимание, что политзаключенные сталкиваются с еще большими трудностями.

О голодовке Кравченко стало известно 4 мая. Белорусский Фонд спортивной солидарности написал, что спортсмен похудел на 9,2 килограмма за семь дней голодовки.

Кравченко — серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье. На его счету серебро двух чемпионатов мира, а также победа на чемпионате Европы в десятиборье и семиборье.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Участники требуют отставки президента республики Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.