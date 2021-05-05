Заложенность носа оказалась одним из признаков опасной болезни

Врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов рассказал, что заложенность носа является одним из признаков опасной болезни. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, нос призван увлажнять и согревать вдыхаемый человеком воздух, для этого в нем расположены пазухи. Однако при заложенности пазухи не функционируют, что может означать то, что внутри носа идет воспалительный процесс, иногда приводящий к синуситу.

Специалист пояснил, что синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может прорваться в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль.

Ульянов подчеркнул, что воспаление может прорваться в мозг, и тогда понадобится экстренно спасать человека. Он заключил, что головная боль — это состояние пазух носа, поскольку они «занимают почти половину головы».

Раннее в марте аллерголог Елена Бобрикова дала россиянам несколько советов по защите в сезон аллергий. Так, чтобы избежать аллергии, врач порекомендовала носить очки и маску на улице, орошать слизистую носа солевыми растворами, а также принимать душ и менять одежду по возвращении домой.