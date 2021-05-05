Гарик Харламов поддержал располневшего Уилла Смита

Российский юморист Гарик Харламов запустил флешмоб в поддержку располневшего голливудского актера Уилла Смита. Публикацию об этом он сделал в своем Instagram.

«Друзья! Кибератака! Давайте напишем @willsmith, что он красавец и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю! Погнали!» — написал Харламов.

Подписчики Харламова предложили в комментариях рецепты разных калорийных блюд, в том числе шаурмы и пельменей. Некоторые из них написали, что долго шли к похожей фигуре.

«Он в любом виде красавчик», — написал один из комментаторов. «Когда приехал на лето к бабушке в деревню» — пошутила подписчица.

Ранее голливудские актеры Уилл Смит и Марк Уолберг опубликовали фотографии своих изменившихся тел. «Буду с вами честен, я в худшей в жизни форме», — написал Смит в Instagram, приложив свой снимок в трусах, олимпийке и тапочках на берегу пруда. Подписчики поддержали его.