Сборная России останется без лучшего бомбардира КХЛ на чемпионате мира

Сборная России останется без лучшего бомбардира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачева на чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

По информации источника, хоккеист покинул расположение сборной из-за повреждения верхней части тела. «К сожалению, центрфорвард не успеет восстановиться к чемпионату мира», — отмечается в сообщении команды. Вместо него капитаном команды будет Егор Яковлев.

34-летний Шипачев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков в 57 матчах. В составе «Динамо» он дошел до второго раунда плей-офф лиги, проиграв петербургскому СКА со счетом 1-4.

Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, победителем чемпионата мира-2014. На его счету также серебро и две бронзы мировых первенств.

Чемпионат мира стартует в латвийской Риге 21 мая и продлится до шестого июня.