В Белоруссии раскрыли тайну происхождения маршала Рокоссовского

В Национальном историческом архиве Белоруссии обнаружили запись о рождении советского маршала Константина Рокоссовского, сообщается на сайте организации.

Согласно записи в метрической книге за 1889 год, Рокоссовский появился на свет в населенном пункте Телеханы Минской губернии Российской империи (ныне одноименный поселок в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии). В протоколе указано, что мальчик Константин родился 3 сентября 1889-го (по старому стилю) в семье дворянина, католика Ксавьера Рокоссовского и его жены, православной верующей Антонины. Мать будущего маршала была родом из Телехан, о чем исследователям было известно, однако они не предполагали, что Рокоссовский является уроженцем того же города.

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Как отмечают в архиве, сам военачальник в разное время указывал разные места и разные даты своего рождения, из-за чего тайну его происхождения не удавалось раскрыть. Так, в своей кандидатской карточке от 1920 года на замещение командных должностей Красной армии Рокоссовский указал местом рождения Варшаву, а после того, как ему после победы в Великой Отечественной войне во второй раз присвоили звание Героя Советского Союза и установили бюст в Великих Луках (ныне город в Псковской области), стал называть местом рождения именно этот город.

«Очень важно, что один из маршалов Победы, командующий 1-м Белорусским фронтом, командующий Парадом Победы в 1945 году родился на белорусской земле и имел белорусские корни», — говорится в публикации.

«Сопоставляя все факты, в том числе о рождении его матери и отца, мы убеждены, что речь идет о маршале Рокоссовском», — сказал KP.BY директор Национального исторического архива Белоруссии Дмитрий Яцевич в ответ на вопрос, не может ли принадлежать запись тезке маршала.

Константин Рокоссовский — один из крупнейших военачальников Второй мировой войны, дважды Герой Советского Союза, единственный в советской истории маршал двух стран — СССР и Польши. Участвовал в Первой мировой войне, после Октябрьской революции перешел на сторону большевиков и прошел Гражданскую войну. В 1937 году военачальник был репрессирован: его исключили из партии за «потерю классовой бдительности», уволили из армии и арестовали по обвинению в связях с разведками Польши и Японии. По свидетельствам людей из окружения Рокоссовского, в тюрьме его пытали. Вынесение ему приговора несколько раз откладывалось, и в марте 1940 года военного освободили и реабилитировали, восстановили в партии и армии, а вскоре и повысили в звании. В ходе Великой Отечественной Рокоссовский участвовал в командовании войсками в битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах, операции «Багратион» и других, был тяжело ранен. После войны семь лет был министром обороны Польской народной республики и за это время фактически реорганизовал польскую армию, однако в результате прихода к власти в Польше антисталинистов был вынужден вернуться в СССР; в наши дни в Польше имели место инциденты с осквернением памятников маршалу. Умер в августе 1968 года от рака.