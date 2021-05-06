Норвежская лыжница поучаствует в отборе на летнюю Олимпиаду

Норвежская лыжница Тереза Йохауг поучаствует в забеге на 10 тысяч метров, который является квалификационным к летним Олимпийским играм в Токио. Об этом NRK рассказал менеджер спортсменки Йорн Эрнст.

Соревнование пройдет 8 мая на стадионе «Бислетт» в Осло. По словам Эрнста, они пока не задумывались над тем, выступать ли Йохауг на Олимпиаде в случае успешной квалификации.

Личный рекорд норвежской лыжницы на дистанции 10 тысяч метров — 31 минута 40,67 секунды. Квалификационный норматив составляет 31 минуту 25 секунд.

32-летняя Йохауг выигрывала золото в эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Она также является 14-кратной победительницей чемпионатов мира. 2 марта норвежке удалось обойти по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину.