Ученые обнаружили у кошек любовь к воображаемым коробкам

Кошки любят сидеть не только в реальных, но и в воображаемых коробках. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка. Результаты исследования изложены в статье, опубликованной в журнале Applied Animal Behavior Science.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты. Обнаружилось, что кошки одинаково выбирали обе фигуры и садились внутри одной так же часто, как и внутри другой.

Исследователи пришли к выводу, что кошки, как и люди, способны мысленно дополнять фигуры, проводя невидимые линии. Это доказывает, что они чувствуют себя в безопасности внутри даже виртуально замкнутого пространства, будто находятся в укрытии. Ученые считают, что подобные открытия позволяют лучше узнать о способах взаимодействия животных с людьми.

Ранее ученые из Университета Токио выяснили, что кошки способны различать голоса хозяев. При этом выяснилось, что они не считают нужным отвечать. Эксперты провели эксперимент над 20 кошками, дав им послушать запись голоса хозяина и трех незнакомцев, чтобы понять, как животные отреагируют. Кошки проявляли наибольшую активность, слыша тембр хозяев. При этом подтвердились и гипотезы, согласно которым эти питомцы понимают, что разговаривают именно с ними, однако не считают нужным отвечать.