Российская теннисистка назвала минусы жизни в США

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова назвала минусы жизни в США. Ее слова приводит Sports.ru.

«Мне не нравится Америка с ее менталитетом: все наигранно, неискренне, из всего надо сделать шоу», — заявила 29-летняя спортсменка. Она добавила, что ей не нравится Нью-Йорк, так на Манхэттене постоянно плохо пахнет, много мусора и бездомных, из-за чего там невозможно носить новую обувь.

Павлюченкова — победительница 17 турниров WTA, из которых 12 — в одиночном разряде. На ее счету также три победы на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

28 апреля двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала об опасности тренерской работы в США. По словам российской спортсменки, за океаном специалиста легко могут посадить, уволить, либо наложить штрафы.