Последняя представительница России вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 2:0 и не пробилась в полуфинал турнира Australian Open, онлайн трансляция велась на сайте Sport.ru.

Россиянка была последней представительницей страны на текущем турнире.

Встреча завершилась победой Мугурусы в двух сетах — 7:5, 6:3.

28-летняя Павлюченкова находится на 30-й позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Мугуруса идет 32-й. Российская теннисистка третий раз в карьере дошла до четвертьфинала Australian Open, ранее ей это удавалось в 2017 и 2019 годах.

В полуфинале Мугуруса сыграет против представительницы Румынии Симоны Халеп.

Australian Open проходит в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Призовой фонд турнира составляет 48,5 миллиона долларов. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака, уступившая 15-летней американке Кори Гауфф и лишившаяся шансов защитить титул.

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