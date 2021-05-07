«Реал» решил продать купленного за 115 миллионов евро игрока в два раза дешевле

Мадридский «Реал» выставил на трансфер полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара. Об этом сообщает ABC.es.

По информации источника, клуб готов вести переговоры с потенциальными покупателями. Испанский клуб устроит сумма не менее 50 миллионов евро, что более, чем в два раза меньше заплаченного за него два года назад.

Также отмечается, что решение расстаться с Азаром не связано с поведением игрока после поражения «Реала» от «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда бельгиец смеялся и обнимался с игроками лондонцев. Позже он принес извинения.

Азар присоединился к «Реалу» в июне 2019 года. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. За два года из-за разных травм 30-летний бельгиец пропустил более 50 матчей. Всего в его активе 40 матчей в составе «Реала». Хавбек забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.