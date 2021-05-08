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В российском регионе вандалы разгромили мемориал Великой Отечественной войны

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Фото: МАЙКОП АДЫГЕЯ / «ВКонтакте»

В Краснодарском крае вандалы разрушили мемориал Великой Отечественной войны, об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) по региону.

Злоумышленники разбили памятные таблички стелы «Стойкости комсомольской» на горе Семашко, установленные в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года, являвшейся составной частью битвы за Кавказ.

Следственные органы начали проверку после поступления информации из СМИ и общественного резонанса. Материалы дела изъяты из органов полиции и переданы для дальнейшего рассмотрения в региональное управление СК для принятия процессуального решения.

Ранее в марте 2020 года группа подростковзатушила Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Данные о произошедшем были переданы в полицию. Действия несовершеннолетних были классифицированы как хулиганские.

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