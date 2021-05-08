На Украине конфисковали ехавшую в Великобританию водку из чернобыльских яблок

На Украине конфисковали 1500 бутылок водки Atomik, произведенной из яблок, выросших неподалеку от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на производителя.

Партию водки забрали с грузовика на спиртзаводе в Карпатах и доставили в прокуратуру Киева. В компании-производителе Chernobyl Spirit Company не знают точных причин конфискации товара, следовавшего в Великобританию, но подозревают, что дело может быть в использовании поддельных украинских акцизных марок. При этом, по словам производителя, у бутылок были необходимые британские акцизные марки.

Chernobyl Spirit Company запустила производство яблочной водки в 2019 году. Создатели уверяют, что Atomik — первый продукт с загрязненной радиацией территории.

Яблоки для «атомной» водки были выращены в поселке Народичи, расположенном сразу за зоной отчуждения. Создатели до этого выращивали там рожь и другие культуры, чтобы выяснить, насколько те безопасны для употребления. Ученые хотели продемонстрировать, что землей вокруг зоны отчуждения можно снова пользоваться.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.