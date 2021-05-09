Черышев сделал первое результативное действие в 2021 году

«Валенсия» на своем поле разгромила «Вальядолид» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 9 мая, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Макси Гомес, еще один мяч забил Тьерри Коррея. Ему на 89-й минуте ассистировал полузащитник сборной России Денис Черышев.

Для россиянина, вышедшего на поле на 77-й минуте, это первое результативное действие в 2021 году. Всего в нынешнем сезоне на его счету три голевых передачи в 19 матчах.

Победа позволила «Валенсии» набрать 39 очков и выйти на 13-е место в чемпионате. У «Вальядолида» 31 очко, команда находится на 17-й позиции.