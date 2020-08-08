Черышев отказался играть в России

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отказался от перехода в один из российских клубов. Об этом сообщает Superdeporte.

29-летний хавбек не захотел выступать в России: предложение игроку сделали столичные «Спартак» и ЦСКА. Черышев намерен остаться в Испании. Отмечается, что он рассчитывает закрепиться в составе при новом наставнике «Валенсии» Хави Грасии.

Также интерес к Черышеву приписывали санкт-петербургскому «Зениту». Отец футболиста Дмитрий Черышев эту информацию опроверг.

В минувшем сезоне Черышев принял участие в 31 матче команды и отметился тремя забитыми мячами. Россиянин — воспитанник мадридского «Реала» и провел всю карьеру в Испании.