Отец Черышева отреагировал на возможный уход сына из «Валенсии»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из испанского клуба. Его слова приводит «Р-Спорт».

Черышев отметил, что «впервые слышит» о планах «Валенсии» относительно продажи 29-летнего хавбека. «Не знаю, откуда вы берете подобную информацию», — отметил он в беседе с корреспондентом.

Ранее 3 мая испанский портал Superdeportes.es заявил о том, что «Валенсия» готова расстаться с рядом игроков. В том числе, в материале допустили уход из клуба Черышева.

В сезоне-2019/2020 Черышев провел 15 матчей в составе «Валенсии». Хавбек сумел отметиться лишь одним забитым мячом.

В составе сборной России хавбек провел 25 матчей и забил 11 голов./

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