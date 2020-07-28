Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе сына в «Зенит»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи о переходе сына в петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.

Черышев-старший заявил, что сын не планирует менять команду, отметив, что в данный момент игрок находится в отпуске и не строит планов на следующий сезон. «Слухи ходят, пускай, я же не могу их запретить. У Дениса все хорошо. В данный момент нужно просто отдохнуть. Ему нужно насладиться отпуском, сезон был реально тяжелый», — сказал он.

Ранее 28 июля испанское издание Marca сообщило об интересе к 29-летнему полузащитнику со стороны «Зенита». Отмечалось, что сумма трансфера может превысить четыре миллиона евро. Действующий контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне Черышев провел 31 матч в составе «Валенсии», забил три мяча и отдал две голевые передачи. «Валенсия» заняла девятое место в Ла Лиге.