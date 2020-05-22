Черышев описал необычные тренировки «Валенсии» во время пандемии коронавируса

Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев описал, как проходят тренировки в клубе во время пандемии коронавируса, сообщается в Twitter-аккаунте сборной России.

Черышев подчеркнул, что перед тренировкой футболисты сдают тест на вирус и соблюдают все меры безопасности. «У всех отрицательный результат. На прошлой неделе в понедельник провели первую тренировку на поле», — рассказал хавбек.

Он добавил, что тренироваться приходится небольшими группами. «Было необычно. Первую неделю мы занимались четверками, сейчас уже по десять футболистов», — отметил он. Также Черышев понадеялся, на следующей неделе тренировки будут проходить в полном составе. О возобновлении занятий на базе «Валенсии» стало известно 11 мая.

3 мая отец Черышева прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из испанского клуба.

В сезоне-2019/2020 Черышев провел 15 матчей в составе «Валенсии». Полузащитник отметился одним забитым мячом. В составе сборной России он провел 25 матчей и забил 11 мячей.

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