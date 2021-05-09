На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружены тела погибших

На месте крушения вертолета, который, предположительно, является пропавшим Ми-2 на Камчатке, обнаружены тела погибших. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его информации, обгоревшее воздушное судно было найдено около озера Синичкино. Источник подчеркнул, что вся информации о произошедшем будет передана комиссии управления авиации. При это он отметил, что помощь на месте происшествия оказывать некому.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили обгоревшие остатки пропавшего 8 мая на Камчатке вертолета Ми-2.

Вечером 8 мая в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что вертолет Ми-2, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на его борту находились два человека и 200 килограмм груза.

В поисковой операции были задействованы три вертолета. Было обследовано более 280 квадратных километров наземной территории.