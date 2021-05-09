Российский вратарь пропустил мяч после удара с центра поля

Российский голкипер шведского «Юргордена» Александр Васютин пропустил гол после удара с центра поля в матче пятого тура чемпионата страны против «Дегерфорса». Видео эпизода опубликовано в аккаунте discovery+sport в Twitter.

На 85-й минуте форвард Виктор Эдвардсен смог перебросить россиянина, который слишком далеко вышел из ворот. Этот гол стал для «Дегерфорса» победным, а встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды.

Васютин находится в «Юргордене» в аренде. Права на 26-летнего голкипера принадлежат «Зениту».