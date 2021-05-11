Госархив объяснил путь черепа Гитлера в Москву

Научный руководитель Госархива России Сергей Мироненко рассказал о хранящемся в Москве фрагменте черепа фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и объяснил, какой путь он проделал, прежде чем оказаться в российской столице. Соответствующее интервью эксперт дал в эфире «Эха Москвы» (запись доступна на YouTube).

Мироненко уточнил, что в хранилище находится именно теменная часть черепа. По его словам, она была обнаружена в 1945 году отдельно от трупа сотрудниками Главного управления по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ) НКВД СССР — они работали по распоряжению лидера СССР Иосифа Сталина с целью собрать доказательства смерти Гитлера.

«Выехала команда, обследовала бункер (где, предположительно, покончил с собой Гитлер — прим. «"Ленты.ру"), выпилила части дивана, сняла обивку, где была кровь. Раскопали яму и там нашли эту часть (с выходным отверстием, пулевым, диаметром) 15 на 20 сантиметров», — пояснил специалист.

Он отметил, что на найденном фрагменте видны следы обгорелости по краям, а вдобавок объяснил, что ранее медики не обнаружили на черепе следов самоубийства, в результате чего была выдвинута версия об отравлении. При этом следы цианистого калия также были обнаружены на трупе.

Мироненко подчеркнул, что в результате расследования сотрудников ГУПВИ был собран массив данных, а впоследствии — заготовлены официальные документы с сообщением о том, что Гитлера нет в живых, но подпись Сталина так и не была получена.

Так, найденный фрагмент черепа до сих пор хранится в Госархиве, однако его ДНК-экспертиза проведена не была: ее необходимо осуществлять в рамках процессуальных норм, установленных российским законодательством — до настоящего момента с подобными обращениями в прокуратуру и Следственный комитет России никто не обращался.

В декабре прошлого года сообщалось, что Госархив России к своему 100-летию подготовил выставку, посетителям которой, в частности, показали фрагмент черепа Гитлера. Помимо части черепа, на выставке, которая открылась в Москве, также можно было увидеть материалы о секретном расследовании смерти Гитлера и о нацистских концлагерях.